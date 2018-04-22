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Başbakan Yıldırım: Tepelerine çökeriz

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de yaptığı konuşmada, "Kardeşliğimizi devletimizi, bayrağımızı çekemeyenler ne yaparsa yapsın Afrin'de yaptığımız gibi, El-bab'ta, Gabar'da, Hakurk'ta yaptığımız gibi tepelerine çöküp derslerini veririz" dedi.

22 Nisan 2018 Pazar 12:50
Başbakan Yıldırım: Tepelerine çökeriz

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de yaptığı konuşmada, "Kardeşliğimizi devletimizi, bayrağımızı çekemeyenler ne yaparsa yapsın Afrin'de yaptığımız gibi, El-bab'ta, Gabar'da, Hakurk'ta yaptığımız gibi tepelerine çöküp derslerini veririz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Aziz milletimizin istiklal mücadelesinde gösterdiği kararlılık bugün, daha çağdaş bir Türkiye için yaptığımız çalışmalarda da geçerlidir. 23 Nisan Türkiye'nin ilk resmi bayramıdır. Çocuklarımıza bu bayramımızın anlamını daha iyi anlatacağız, özellikle ülkemize yönelik bölücü, yıkıcı faaliyetler karşısında nasıl davranmaları gerektiğini anlatacağız. Ay yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm vatandaşlar bilsin ki, ne alçak FETÖ kalkışması ne de bu vatanı bölmek isteyen hainlerin girişimi, ne de kahramanlarımızın yaptıkları asla unutulmayacaktır. Bunun için de birbirmize daha çok kenetleneceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz, bir olacağız beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız.

TEPELERİNE ÇÖKÜP DERSLERİNİ VERİRİZ

Her zaman söylediğim bir şey var, bizim geleceğe bakmamız lazım, gelecek bilgi toplumunda gelecek teknolojide, bilgi toplumu olmak yetmez aynı zamanda ilgi toplumu da olmalıyız. Çekirdek ailemizden başlayarak, çevremizle daha çok ilgileneceğiz, onların sorunlarına daha çok duyarlı olacağız, empati yeteneğimiz güçlü olacak. Bu topraklarda yaşayan tüm kişileri kardeşimiz bileceğiz. Ülkemizin düşmanları bellidir. Ay yıldızlı bayrağımıza karşı çıkanlardır, ayrımcılık yapmaya kalkanlardır. Kardeşi kardeşe kaldırmak isteyenlerdir, kardeşliğimizi devletimizi, bayrağımızı çekemeyenler ne yaparsa yapsın Afrin'de yaptığımız gibi, El-bab'ta, Gabar'da, Hakurk'ta yaptığımız gibi tepelerine çöküp derslerini veririz. Bu bayrağı, bu ezanı indirmeyiz.

FETÖ'CÜLER TEK TEK HESAP VERİYOR

15 Temmuz gecesi hainler TBMM'yi bombaladılar, o gece milletin temsilcileri üzerine bomba mermi yağarken vatandaşlar kahramanca direndi ve darbeye karşı çıktılar, o gece bombalara meydan okuyan hem İzmirli hem de tüm vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İşte şimdi o darbeci FETÖ'cüler tek tek hesap veriyor."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:50
  1. İzmir
  2. Binali Yıldırım
  3. FETÖ

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