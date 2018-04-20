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Başbakan Yıldırım: Aday olmak isteyen 100 bin imzayı bulmalı

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

20 Nisan 2018 Cuma 14:12
Başbakan Yıldırım: Aday olmak isteyen 100 bin imzayı bulmalı

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası medya mensuplarının sorularını cevapladı. Uyum yasalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, 8-10 maddelik teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını bildirdi. Yıldırım, erken seçime ilişkin de "Aday olmak isteyen 100 bin imzayı bulmalı" dedi.

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere yönelik duruma da tepki gösteren Başbakan, FETÖ'cülerin bu ülkeyi barınak olarak gördüğünü ifade ederek, bu yaklaşımların iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını söyledi. Derbideki olaylara da değinen Yıldırım, sorumluların karşılığını alacağını ifade etti. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:12
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