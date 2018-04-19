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Başbakan Binali Yıldırım Türkiye tarihine geçti

24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimle Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine resmen geçmiş olacak. Başbakan Binali Yıldırım da son başbakan olarak adını Türkiye tarihine yazdıracak.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:36
Başbakan Binali Yıldırım Türkiye tarihine geçti

Türkiye MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında erken seçim çağrısının ardından Ankara’da baş döndüren bir trafik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli’nin başbaşa görüşmesi sonucunda yapılan açıklama ile 24 Haziran’da erken seçime gidilme kararı alındığı açıklandı. 24 Haziran’da yapılacak seçim ile Türkiye siyasi tarihindeki en büyük değişim ve dönüşümün yolu açılacak.

YENİ SİSTEM DEVREYE GİRECEK

16 Nisan 2017’de kabul edilen anayasa referandumu ile Türkiye yapılacak erken seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetilecek. Bu sistemde Başbakanlık kaldırılarak tüm yetkiler Cumhurbaşkanlığı’nda toplanacak. Böylelikle daha hızlı bir sistem ile eski sistemin ağırlığı ortadan kalkmış olacak.

BİNALİ YILDIRIM TARİHE GEÇTİ

Yeni sistemde Başbakanlık olmayacağı için 66 gün sonra yapılacak seçimle birlikte Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak tarihe geçecek.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:36
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu44 dk önce
    Saygıyla eğiliyoruz hamuru sağlamYİĞİT Başbakanımız YILDIRIM'ın önünde. Her zaman dimdik durdu. Bundan sonrada O'nu görev başında görnek istiyoruz. Yaşadığı sğrece görevde olmalıdır güzel Anadolu insanları. Müslüman emekli olmaz.
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