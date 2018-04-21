Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Binali Yıldırım imzaladı! Yeni tedbirler alındı

İzinsiz faaliyette bulunan Aile Danışma Merkezlerine yönelik Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:43
Başbakan Binali Yıldırım imzaladı! Yeni tedbirler alındı

İzinsiz faaliyette bulunan Aile Danışma Merkezlerine yönelik Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge, aile kurumunun korunmasında, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devamlılığının sağlanmasında önemli rolü bulunan Aile Danışma Merkezlerinin toplum yararına faaliyet göstermesini sağlamak için alınan yeni tedbirleri içeriyor.

Genelgede, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sosyal ve kültürel dokudaki aşamalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak, ailenin bütünlüğünü korumak, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak görevlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, "Gerçek Kişilerin ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği" uyarınca ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunmak üzere gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca Aile Danışma Merkezlerinin açıldığı belirtildi. Buna karşın bazı Aile Danışma Merkezlerinin söz konusu yönetmelikte düzenlenen açılış iznini almadan ve denetime tabi olmaksızın çeşitli isimler altında aile danışmanlığı kapsamına giren faaliyetler yürüttükleri; ayrıca tanı, teşhis, terapi gibi yöntemleri uygulamak suretiyle sağlık görevleri gibi hizmet sunumunda bulundukları; illerde teşkil edilen ücret tarifelerine uymadıkları; aile danışmanlığı sertifikasına sahip olmadıklarının belirlendiği aktarıldı.

Bu çerçevede, Türk toplumunun kutsal temeli olan aile kurumunun korunmasında, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devamlılığının sağlanmasında önemli role sahip Aile Danışma Merkezlerinin toplum yararına faaliyet göstermelerini sağlamak için yeni tedbirler alındığı bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca; mezkur yönetmeliğin kapsamına girmekle birlikte, açılış izni almadan hizmet sunan merkezler tespit edilerek bunlar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca; teftiş planlamaları kapsamında Aile Danışma Merkezlerinde yapılacak denetimlerde kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. İçişleri Bakanlığınca; valilik ve kaymakamlıkların genel teftişine ilişkin rehberler güncellenerek, incelenerek ve denetlenecek konular arasına Aile Danışma Merkezleri eklenecektir. Maliye Bakanlığınca; mezkur yönetmeliğin kapsamına girmekle birlikte, açılış izni almadan hizmet sunduğu tespit edilen iş yerlerinden Bakanlığa bildirilenlerin muhasebe kayıtları, gelir ve gidere ilişkin hesapları, vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; aile danışmanlığı eğitimi alanında düzenlenen sertifika programlarının ilgili mevzuatına uygun yürütülüp yürütülmediği hususu denetlenecektir. Sağlık Bakanlığınca; yetkili olmadığı halde çeşitli isimler altında sağlık hizmeti sunan merkezler tespit edilerek söz konusu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma yürütülecektir."

Başbakanlık genelgesinde ayrıca, Aile Danışma Merkezleri hakkında alınması öngörülen tedbirlerin mezkur kurumlar tarafından gecikmeye mahal vermeyecek şekilde yerine getirilmesi, denetimlere ilişkin verilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirilmesi istendi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:43
  1. Aile Danışma Merkezleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da yolcu otobüsü devrildi!
    1. Konya'da yolcu otobüsü devrildi!
    2. CHP dökülmeye başladı! 'Bunları..
    3. Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti'..
    4. CHP'nin adayları ikisine de isyan..
    5. Gece kulübünün sahibi paketlendi
    6. Kuzey Kore nükleer denemelerini durdurdu
    7. Filistin yönetimi İsrail saldırılarına..
    8. Başbakan Binali Yıldırım imzaladı!..
    9. Bakanlık sayısı 14’e indiriliyor
    10. Orgeneral Hulusi Akar çocuklarla bir..
    11. Savcılıktan 28 Şubat'ta ikinci perde
    12. Nijerya'da iki ayrı silahlı saldırı:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a grup..
    14. Meral Akşener için formül bulunamadı
    15. Kemal Kılıçdaroğlu: Adayımızı eşim..
    16. İran'ın Rusça 'ikinci dil' olsun..
    17. Lübnan Başbakanı Hariri'den Filistin'e..
    18. Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza:..
    19. Yunus Emre Enstitüsü Ürdün'de 'ok..
    20. METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler