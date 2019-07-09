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Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şampiyonalarda dereceye giren başarılı güreşçileri ödüllendirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:23
Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şampiyonalarda dereceye giren başarılı güreşçileri ödüllendirdi.


Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan ve 2018-2019 Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmalarda dereceye giren ÇBSK güreşçileri ile ÇBSK Güreş Antrenörü Fatih Kobal ve ÇBSK Başkanı Hasan Eligül, Başkan Sarıkurt’u makamında ziyaret etti.



Sporcular ödüllendirildi


9-10 Mart 2019 tarihlerinde Bursa-Mudanya’da gerçekleştirilen 15-17 Yaş Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda 73 kg’da Türkiye üçüncüsü olan Kader Tekin ile 49 kg’da Türkiye üçüncüsü, 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde Bursa-Mudanya’da gerçekleştirilen 15-17 Yaş Yıldızlar Plaj Türkiye Şampiyonası’nda ise 50 kg’da Türkiye birincisi olan Esma Akkaya, 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Bursa-Mudanya’da gerçekleştirilen 14-15 Yaş Minik Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda 43 kg’da Türkiye üçüncüsü olan Büşra Cengiz ile 54 kg’da Türkiye üçüncüsü olan Gülsüm Bingöl ve 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde Tekirdağ’da gerçekleştirilen 11 Yaş Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda 46 kg’da Türkiye birincisi olan Hayrunisa Nehir Kayış, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından altın ile ödüllendirdi.



Tebrik etti


Başkan Sarıkurt, şampiyonada mücadele ederek Çorlu’yu başarılı bir şekilde temsil eden sporcuları yürekten kutladığını ifade ederek, "Sporcularımız birçok dalda olduğu gibi güreş alanında da başarıdan başarıya koşuyor. Spora yaptığımız yatırımların karşılığını almak bizleri her geçen gün daha da mutlu ediyor. Ülkemizin farklı şehirlerinde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal şampiyonalarda Çorlu’muzu başarıyla temsil eden güreşçilerimizi kutluyor ve bizlere yaşattıkları gurur için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok alanda olduğu gibi spor alanında da öncü bir belediye olan Çorlu Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarını spora teşvik eden ve onları her daim destekleyen değerli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kötü alışkanlardan uzak tutmak ve onları geleceğe daha sağlıklı olarak hazırlayabilmek için özellikle spora teşvik etmek son derece önemli. Bizleri gururlandıran değerli sporcularımızı, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerimizi bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:23
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