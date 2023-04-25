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Spor Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması
Spor

Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-25 08:00:00 -
Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması

Başakşehir Kulübü, küfür videosu ortaya çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Giresunspor locasından takip etti.

Medipol Başakşehir, Giresunspor maçında yaşanan olay için açıklama yayınladı.

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun videosu hakkında; "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur." denildi.
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