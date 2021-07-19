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Gündem

Başakşehir'de yangın! Ekipler yönlendirildi

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir sitenin içindeki binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye ediyor

Yeniakit Publisher
2021-07-19 09:14:00 - 2021-07-19 10:10:19
Başakşehir'de yangın! Ekipler yönlendirildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede yangın çıktı.

Site içinde bulunan 13 katlı binanın çatısı yanmaya başladı.

Çatıdan önce dumanlar yükseldi, ardından alevler çatıyı sardı.

Yangınla birlikte katlara yoğun duman dolmaya başlayınca site sakinleri evlerini tahliye etti. 

İtfaiye ekipleri bina yüksek olduğu için 60 metrelik yangın merdivenleriyle yangına müdahale edecek.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis gönderildi.

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