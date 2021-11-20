Başakşehir, Sivas'ı da devirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gelişinin ardından ligde seriye bağlayan İstanbul ekibi, zorlu rakibini de 2-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Nefes kesen maçı Başakşehir 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 59'da Pedro Henrique penaltıdan kaydetti.

Sivasspor'un 45. dakikada Goutas ile attığı gol de, kaleci Volkan Babacan'a yapılan faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 21'e yükseltti ve Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

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