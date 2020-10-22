Başakşehir, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Leipzig ile karşılaşan Medipol Başakşehir, 24 Ekim Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.