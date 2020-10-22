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Spor Başakşehir, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
Spor

Başakşehir, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:18:00 -
Başakşehir, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Leipzig ile karşılaşan Medipol Başakşehir, 24 Ekim Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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