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Başak Eraydın'dan yılın ilk WTA galibiyeti

- İsveç Açık'ta mücadele eden milli tenisçi, bu yıl WTA düzeyindeki ilk ana tablo galibiyetini elde etti

09 Temmuz 2019 Salı 15:09
Başak Eraydın'dan yılın ilk WTA galibiyeti


ANKARA (AA) - Milli tenisçi Başak Eraydın, bu yıl WTA düzeyindeki ilk ana tablo galibiyetini İsveç Açık'ta aldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açılamaya göre, 125 bin dolar ödüllü İsveç Açık'ta mücadele eden Başak Eraydın, ilk turdaBelçikalı Kimberley Zimmermann ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2. tura yükselen milli tenisçi, bu seneki ilk WTA ana tablo galibiyetini elde etti.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:09
  1. Başak Eraydın
  2. İsveç Açık
  3. tenis
  4. WTA

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