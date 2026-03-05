Bartın’da gönül sofrası: Küçük müminler protokol ile iftar açtı

Nesiller buluştu, dualar birleşti

Ulus ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen iftar programı, samimi ve sıcak bir atmosfere sahne oldu. Kaymakam Fırat Kadiroğlu ve eşi Ebru Kadiroğlu, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve eşi Remziye Uzun ile Kızılay yetkililerinin katıldığı sofrada, geleceğin teminatı olan çocuklar baş köşedeydi.

Programda öne çıkanlar:

Tavsiyeler Altın Değerinde: Kaymakam Kadiroğlu, masaları tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilere vatanına ve milletine hayırlı birer ferd olmaları yolunda telkinlerde bulunan Kadiroğlu, azimle çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Hediyelerle Gelen Tebessüm: Oruç tutmanın heyecanını yaşayan küçüklere program sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ağlayan Çocuğa Atkı Tesellisi: Program esnasında huzursuzlanan bir minik, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un hediyesiyle teselli buldu. Başkan Uzun, tüm çocuklara Ulus Çınarspor atkısı hediye ederek gönülleri fethetti.

Ramazan’ın manevi iklimi Ulus’u sardı

Birlikte açılan oruçların ardından eller semaya kalktı, vatan ve millet için dualar edildi. Kaymakam Kadiroğlu, bu müstesna günlerde çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçen Türk Kızılayı’na teşekkürlerini iletti.

Günün anısına çekilen aile fotoğraflarıyla sona eren program, yerel halk tarafından da takdirle karşılandı.