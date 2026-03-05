  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bartın’da gönül sofrası: Küçük müminler protokol ile iftar açtı
Gündem

Bartın’da gönül sofrası: Küçük müminler protokol ile iftar açtı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bartın’da gönül sofrası: Küçük müminler protokol ile iftar açtı

Bartın’ın Ulus ilçesinde Ramazan ayının bereketi çocuklarla paylaşıldı. Türk Kızılayı Bartın Şubesi tarafından düzenlenen anlamlı programda, oruç tutan minik yürekler ilçe protokolü ile aynı sofrada buluşarak iftar sevincini yaşadı.

Nesiller buluştu, dualar birleşti

Ulus ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen iftar programı, samimi ve sıcak bir atmosfere sahne oldu. Kaymakam Fırat Kadiroğlu ve eşi Ebru Kadiroğlu, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve eşi Remziye Uzun ile Kızılay yetkililerinin katıldığı sofrada, geleceğin teminatı olan çocuklar baş köşedeydi.

Programda öne çıkanlar:

  • Tavsiyeler Altın Değerinde: Kaymakam Kadiroğlu, masaları tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilere vatanına ve milletine hayırlı birer ferd olmaları yolunda telkinlerde bulunan Kadiroğlu, azimle çalışmaları gerektiğini vurguladı.

  • Hediyelerle Gelen Tebessüm: Oruç tutmanın heyecanını yaşayan küçüklere program sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi.
  • Ağlayan Çocuğa Atkı Tesellisi: Program esnasında huzursuzlanan bir minik, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun’un hediyesiyle teselli buldu. Başkan Uzun, tüm çocuklara Ulus Çınarspor atkısı hediye ederek gönülleri fethetti.

Ramazan’ın manevi iklimi Ulus’u sardı

Birlikte açılan oruçların ardından eller semaya kalktı, vatan ve millet için dualar edildi. Kaymakam Kadiroğlu, bu müstesna günlerde çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçen Türk Kızılayı’na teşekkürlerini iletti.

Günün anısına çekilen aile fotoğraflarıyla sona eren program, yerel halk tarafından da takdirle karşılandı.

