Bartın Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bartın Üniversitesi taban puanı 2021, Bartın Üniversitesi başarı sıralaması ve Bartın Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarihinde kurulan Bartın’da kurulan bir devlet üniversitesidir. Ülkemizde üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. YKS sınavın yaklaşması sebebiyle öğrenciler, taban puanlarını araştırmakta. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Bartın Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Bartın Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.