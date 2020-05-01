Barolar ve odalar LGBTİ destekçisi

Ankara, İstanbul ve İzmir Baroları, eşcinsel ahlaksızları meşrulaştırmak ve legalize etmek için kendi bünyeleri içerisinde LGBTİ komisyonları kuruyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları (TMMOB) Birliği ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de sapkınlığı destekleyici ve özendirici faaliyetlere imza atıyor. Erbaş’ı şikayet eden sözde İnsan Hakları Derneği de sadece teröristleri ve LGBTİ’li sapkınları savunuyor.

Sapkınlığı legalize etmek istiyorlar

Türk milletini ayakta tutan en güçlü mefhumu olan ‘aile’ yapımızı çökertmek isteyen bu uğurda her türlü kirli provokasyonu gerçekleştirmekten geri durmayan LGBTİ’li ahlaksızlara birçok meslek odası ve baro hamilik yapıyor. Baro ve meslek odası seçimlerindeki anti demokratik uygulamalar nedeniyle ideolojik bir tahakküm kuran ve kendileri gibi düşünmeyen on binlerce meslek mensubunun iradesini hiçe sayan yönetici kadro, LGBTİ sapkınlığını adeta göklere çıkarıyor. Son olarak LGBTİ sapkınlığına sahip çıkabilmek adına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş üzerinden İslam’a saldıracak kadar küstahlaşan Ankara ve İzmir Barosu yönetimi daha önce bünyelerinde LGBTİ Hakları Komisyonu kurulmasına göz yummuştu.

Mensuplarının iradesini hiçe saydılar

Yüzbinlerce avukatın iradesini görmezden gelen İstanbul Barosu yönetimi ise sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL ve SPoD isimli dernekle, “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık Konulu Davalara Yönelik Sertifika Programı” düzenledi. Yine Ankara Barosu’nda gerçekleştirilen, “Gündelik hayatta ayrımcılığa uğrayan ve nefret söylemine maruz kalanların haklarını korumak” içerikli seminerde de LGBTİ propagandası yapıldı.

Destekte yarışıyorlar

Terör örgütü PKK’nın katlettiği doktorlara yönelik tek bir açıklama yapamayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetiminin izniyle LGBTİ çalışma Grubu Kuruldu. Sağlık sistemini işlemez hale getirmek için gayret gösteren TTB, yine iradelerini görmezden geldikleri yüzbinlerce üyesinden topladıkları aidat paralarıyla LGBTİ Sağlığı isimli bir dergi bastırdı. Türkiye’nin her prestij projesine takoz olan ve Türklükle ilgili tek bağı başındaki Türk ibaresinden ibaret olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları (TMMOB) Birliği de bünyesine bağlı olarak faaliyet yürüten Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası’nı kurdu.