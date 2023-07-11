Bariyerlere çarpıp durabildi
Zonguldak’ta Karaelmas Köprülü Kavşak'ta seyir halindeki otomobilinin lastiğinin yerinden çıkması sonucunda beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Neşet B., Emirhan G. ve İrem Y. olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Karaelmas Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kilimli istikametinden Zonguldak istikametine seyir halindeki otomobilin lastiği yerinden çıktı.
Lastiği çıkan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Neşet B., Emirhan G. ve İrem Y. olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Neşet B., Emirhan G. ve İrem Y.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.