Barış Pınarı ve Fırat Kalkanında 2 terörist daha etkisiz
Irak ve Suriye’de terör örgütlerinin nefesini kesen Mehmetçik, dün Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristi daha imha etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.”