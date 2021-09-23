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Gündem Barış Pınarı ve Fırat Kalkanında 2 terörist daha etkisiz
Gündem

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanında 2 terörist daha etkisiz

Irak ve Suriye’de terör örgütlerinin nefesini kesen Mehmetçik, dün Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristi daha imha etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:50:00 -
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanında 2 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.”

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