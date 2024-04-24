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Spor

Barcelona'dan Arda Güler açıklaması: Bizde olsaydı...

Yeniakit Publisher
2024-04-24 07:34:00 - 2024-04-24 07:38:05
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması: Bizde olsaydı...

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler ile ilgili konuştu.

 La Liga'da pazar günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan El Clasico, Madrid ekibinin uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 sona erdi.

İspanyol Defensa Central'in haberine göre maçın ardından Ancelotti ile kısa bir konuşma yapan Xavi'nin İtalyan teknik direktöre "Arda Güler bizde olsaydı mutlaka oynardı, Madrid'de o kadar çok yıldız var ki" dediği iddia edildi.

Carlo Ancelotti ise maç sonu düzenlenen basın toplantısında Arda'nın istediği dakikalara bundan sonra sahip olacağını söylemişti.

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