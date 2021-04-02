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Spor Barcelona genç yıldız için devrede
Spor

Barcelona genç yıldız için devrede

Alman ekibi Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla bu sezon Avrupa'ya damga vuran yıldız futbolcu Erling Haaland için Barcelona temasa geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:41:00 -
Barcelona genç yıldız için devrede

Barcelona Başkanı Laporta, Norveçli futbolcunun babası ve menajeriyle görüştü. Katalan devi böylesine büyük bir transfer yaparak Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna etmek istiyor.

Salzburg'da oynarken golleriyle dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland, Bundesliga'da Dortmund'un yolunu tutmuştu. Burada gösterdiği performansla Avrupa futboluna genç yaşında adını altın harflerle yazdıran Norveçli futbolcu için Barcelona devrede.

İspanya'ya gittiler

Haland'ın menajeri Mino Raiola ve yıldız futbolcunun babası Alf-Inge Haaland, birlikte İspanya'ya gitti. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın şoförünün, ikiliyi karşıladığı belirtildi. Yapılan ilk görüşmede Laporta'nın Haaland cephesine projelerini ve yeni hedeflerini anlattığı kaydedildi. İspanya basınında yer alan haberde; Raiola'nın Laporta ile iyi ilişkiler içinde olmasının Barcelona'yı Haaland transferinde bir adım öne geçirebileceği detayı da verildi.

Dortmund'dan açıklama geldi

Barcelona'da yapılan görüşmeler esnasında Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Haaland'ın geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sky Sports'a konuşan Michael Zorc, "Haaland'ın menajeri Raiola ile dün konuştuk. Haaland'ı bu yaz satmak istemediğimizi açıkça belirttik." dedi.

Barcelona'dan Real Madrid'e uçuş

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Erling Haaland'ın babası ve menajeri, Barcelona'yla yaptıkları görüşmenin ardından özel uçakla Madrid'e geçtiğini ve Raiola'nın, Real Madrid'le görüşme gerçekleştireceğini ileri sürdü.

Messi için de önemli

Lionel Messi'nin takımdan ayrılmaması için çalışmalarını da sürdüren Barcelona Başkanı Laporta'nın, Erling Haaland gibi görkemli bir transfer yaparak Arjantinli yıldızın ikna olması konusunda elini güçlendireceği vurgulandı.

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