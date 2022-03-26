Barcelona Fenerbahçe maç sonucu
Fenerbahçe Beko maç sonucu | THY Avrupa Ligi'nin 32.haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sporseverler ise karşılaşmanın skorunu araştırmaya başladı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?
Barcelona Fenerbahçe maç sonucu
Palau Blaugrana’da oynanan maça Henry, Shayok, Pierre, Floyd ve Booker beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko, periyotun ilk dakikalarında 12 sayı geriye düşmesine rağmen çeyreğin ikinci bölümünde farkı eritti ve periyotu 25-21 geride tamamladı. Dış atışlardan skor bulmaya devam eden İspanyol ekibine boyalı alandan bulduğu basketlerle yanıt veren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-34 geride gitti. Üçüncü çeyreği 70-49 geride geçen sarı-lacivertliler maçı 88-67 kaybetti.
Barcelona bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı-lacivertliler ise 15. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, ligde ise pazar akşamı Pınar Karşıyaka’ya konuk olacak.