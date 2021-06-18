Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için Yazıcı Barajına gelen vatandaşlar kıyıya vurmuş bir erkek cesedi buldu. Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşında olan H.B’ye ait olduğu tespit edildi. H.B’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.