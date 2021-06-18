  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pakistan’dan flaş çağrı: Türkiye'den bunu istiyoruz

Yeni bir hastalık bela oldu! Tüm dünya o ülkedeki gelişmelere odaklandı… İşte aktif sayı

İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı! O kızı kurban ettiler

İstanbul'da facia kıl payı atlatıldı

Avrupa ülkesinden Türkiye çıkışı: Ankara ile sözlü ateşkes yaptık

CHP’nin üst aklı ortaya çıktı! Türkiye’de darbelerin organizatörü olarak biliniyor

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması açıklaması

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek: Verilen sözler yerine getirilmeli

Bakan Soylu Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda konuştu: "FETÖ'nün ciddi tahribatı vardı..."

Erdoğan'ın sözleri Rusya'yı panikletti: Ciddi bir meydan okuma
Veyis Ateş'ten Sevilay Yılman'a yalanlama: Anlattığı konuşma bana ait değil
İran’da seçimlere katılım rekor düşüklükte!
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka
BAE havayolu şirketi, İstanbul seferlerine başladı
Yerel Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
Yerel

Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Ağrı’da Yazıcı Barajında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 23:32:00 -
Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için Yazıcı Barajına gelen vatandaşlar kıyıya vurmuş bir erkek cesedi buldu. Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşında olan H.B’ye ait olduğu tespit edildi. H.B’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay