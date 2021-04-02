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Ekonomi Bankalarda Islak imza zorunluluğu kalktı mı? Uzaktan kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?
Ekonomi

Bankalarda Islak imza zorunluluğu kalktı mı? Uzaktan kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

Son dakika haberi: Korona salgını hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Uzatan eğitim, evden çalışma derken şimdi de uzaktan kimlik doğrulama hayatımıza girdi. Bankalarla ilgili BDDK'nın çalışması sonrası hem ekonomik anlamda hem de zamandan hem tasarruf sağlayacak yeni düzenleme ile ıslak imza zorunluluğuna son verilerek uzaktan kimlik doğrula dönemine girildi. Peki uzaktan kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 08:46:00 - 2021-04-02 08:47:12
Bankalarda Islak imza zorunluluğu kalktı mı? Uzaktan kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan son dakika bilgisine göre uzaktan müşteri olma dönemi mayıs ayında başlayacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırlamıştı. O yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. 

Bankalarda Islak imza zorunluluğu kalktı mı?

Buna göre gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Islak imza zorunluluğu kalkacak.

Yönetmeliğin amacı, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında  kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri  kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık  hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya  elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek  şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik  usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Uzaktan kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi imkanı doğacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak. Müşteriler açısından ise esnek, yenilikçi ve açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı oluşacak.

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