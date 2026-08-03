Yunanistan yine geri itti! Çocukların da bulunduğu 28 göçmeni Türkiye kurtardı

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri ittiği iddialarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Türk karasularına sürüklenen iki can salındaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, iki can salı içerisinde bulunan göçmenleri güvenli şekilde bota alarak kurtarma operasyonunu tamamladı.

8'i çocuk 28 kişi kurtarıldı

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 8'inin çocuk olduğu, toplam 28 kişinin güvenli şekilde karaya çıkarıldığı bildirildi.

Yetkililer, göçmenlerin ilk sağlık kontrolleri ile gerekli insani yardım çalışmalarının ardından ilgili kurumlara teslim edildiğini belirtti.

Geri itme tartışmaları sürüyor

Türkiye, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri can sallarıyla Türk karasularına geri ittiğini ve bunun uluslararası hukuk ile insan haklarına aykırı olduğunu uzun süredir dile getiriyor.

Son olayla birlikte Ege'deki geri itme vakaları yeniden gündeme gelirken, özellikle çocukların da bulunduğu can sallarının açık denizde kaderine terk edilmesi insani açıdan ciddi endişelere neden oldu.