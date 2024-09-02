Bankalar promosyonu tam 2 katına çıkardı! Emeklilerin yüzü gülecek

Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 25'lik bir zam yapılarak 12 bin 500 TL olmuştu. 2017 yılında SGK ile bankalar arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda; banka ile 3 yıllık taahhütname imzalayan emekli müşterilerine promosyon sunulmaya başlamıştı.

Emekli müşterisine daha fazla sahip olmak isteyen bankalar ise promosyon miktarını ek ödemeler ve avantajlar ile artırarak müşteri sayısında artış sağlamaya devam ediyor. Bankalar adeta emekli müşteri yarışındayken promosyon tutarları ise 24 bin TL'ye kadar çıktı.

Posta'nın haberine göre, bankası ile olan 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha avantajlı bir banka bulunduğu noktada 3 yılın dolmasına da gerek yok sadece maaşını aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bu işlem, maaşın taşınacağı bankayla görüşerek veya e-Devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, emekli kaldığı süre için de aldığı promosyonu korur. Örneğin, ocak ayında 10 bin lira peşin promosyon alarak 3 yıllık (36 ay) sözleşme imzalayan bir emekli, eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse 8 aylık dönemin promosyonunu (2 bin 222 lira) almış olacak.

Kalan 28 aylık dönemin promosyonu olan 7 bin 778 lirayı ise iade edecek. Yeni geçtiği bankadan ise tekrar peşin promosyon alacaktır. Yeni promosyon 12 bin 500 lira olursa kazanç 2 bin 500 lira, 15 bin lira olursa kazanç 5 bin lira olacaktır.

DUL VE YETİMLER DE BAŞVURABİLİR

Emeklinin dul ve yetimleri de aldıkları maaşa göre promosyon talebinde bulunabilir. Şu anda 10 bin liranın altındaki dul ve yetim maaşlarına ödenen promosyon 5 bin lira civarındadır.

İŞTE GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI (EYLÜL 2024)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 24.73, memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 olarak belirlenmişti.

Örneğin, daha önce maaşı 15 bin liranın altında olduğu için 8 bin lira promosyon alan bir emekli, maaşı zamla birlikte 15 bin lirayı aştıysa, en az 10 bin lira promosyon alabilecektir. Bu durumda bankayla sözleşmenin güncellenmesi gerekecektir.

ZİRAAT BANKASI-HALKBANK

Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor. Maaşlara göre belirlenen tutarlar şöyle:

MAAŞ PROMOSYON 10.000 TL’ye kadar 5.000 TL 10.000 TL-14.999 TL 8.000 TL15.000 TL19.999 TL 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

İŞ BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 31 Aralık 2024 tarihine kadar maaşını taşıyan emekliye 12 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Banka maaşını taşıyan emeklilere özel ayrıcalıklar tanımlıyor.

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor.

Buna göre; aylık net geliri 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama kullanımında promosyon ek ödemeyle 18 bin liraya kadar çıkıyor.

ING

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3 bin liraya varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin lira varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

QNB FİNANSBANK

15 bin liraya varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

TÜRKİYE FİNANS

Maaşını taşıyanlar 12 bin liraya varan nakit promosyon alıyor. Ayrıca tanıdık emeklilerin de Türkiye Finansa gelmesini sağlayanlara toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül veriliyor.

DENİZBANK

Maaşını Denizbank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.

ALBARAKA

Emekli maaşını taşıyan emekliler 12 bin liraya varan promosyon ve 4 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

VAKIFBANK

Bugün itibarıyla emekliye en yüksek ödemeyi Vakıfbank sağlıyor. Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 12 bin liraya varan promosyona ek olarak, VakıfBank Troy emekli kredi kartı ve Troy emekli bankomat kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme sağlanıyor. Böylece toplam ödeme 24 bin lirayı buluyor. Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve ilk 12 ay boyunca geçerli olacak.

AKBANK

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 30 Eylül’e kadar taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin liraya varan promosyon sağlıyor. Banka buna ek olarak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira chip-para veriyor. Böylece toplam promosyonu 17 bin 500 liraya çıkarmak mümkün oluyor.

GARANTİ BBVA

Banka emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerli. Banka ayrıca emekliye ücretsiz EFT/FAST hizmeti de sunuyor.