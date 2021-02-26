“Banka kredileri ideal bir finansman olmaktan çıkıyor”

İSO Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısı “Sanayimizin Rekabetçiliği İçin Alternatif Kurumsal Finansman Modelleri” ana gündemi ile video konferans üzerinden gerçekleştirildi.

Alternatif finansman

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, online toplantıda yaptığı konuşmada, bu kritik dönemeçte sanayicilerin banka kredilerine bağımlılığının azaltılması acil ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçıvan, dünyada alternatif finansman yöntemleriyle gerçekleşen yatırımların ağırlığının giderek arttığı bir dönemde Türkiye’nin de bu konudaki adımlarını hızlandırması gerektiğine dikkati çekti. Yeni nesil finansman araçlarının ana hedef kitlesi olan KOBİ’lerin finansmanında halen, banka kredileri ve ticari kredilerin açık arayla en çok başvurulan kaynak olduğunu belirten Bahçıvan, “Oysa her geçen gün görüyoruz ki, banka kredileri özellikle KOBİ’ler için ideal bir finansman yöntemi olmaktan çıkıyor. Bankalarca talep edilen teminat, ipotek gibi şartlar finansman maliyetini gitgide yükselterek, sanayicilerimizin önündeki en büyük engel haline geliyor. Özkaynakları yeterli olmayan yeni ve küçük işletmeler, banka kredilerine erişimde daha çok sorun yaşıyor. Bu durum işletmelerin yüksek belirsizlik koşullarında faaliyetlerini sağlıklı sürdürmelerini daha zor hale getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Bahçıvan, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, tasarruf bilincinin artırılması ve sektörümüzde alternatif finansman araçları konusundaki cesaret eksikliğinin giderilmesi için de üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor.”