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Spor Futbolda dijital kart dönemi!
Spor

Futbolda dijital kart dönemi!

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Futbolda dijital kart dönemi!

Uruguay’da hakemler, geleneksel plastik sarı ve kırmızı kartların yerine elektronik cihazlar kullanmaya başladı.

Uruguay’da hakemler, geleneksel plastik sarı ve kırmızı kartların yerine elektronik cihazlar kullanmaya başladı.

Dijital teknoloji en sonunda yeşil sahanın içine de girdi. Uruguay’da futbol hakemleri, maçlarda futbolculara gösterdikleri plastik sarı ve kırmızı kartların yerine cep telefonuna benzeyen bir elektronik cihaz kullanmaya başladı. Geleneksel kartların yerini alan cihaz sayesinde hakemler, oyunculara sarı ve kırmızı kart kararlarını ekranda gösteriyor.

İlk denemesi Uruguay Kupası’nda önceki gün oynanan Nacional-Rentistas (3-0) maçında yapılan cihazda, sarı ve kırmızı kartlar için iki ayrı düğme bulunuyor. Sistem; kart kararlarının yanı sıra oyuncu değişikliklerini ve karşılaşmada yaşanan diğer olayları da otomatik olarak kaydedebiliyor. Cihaza aktarılan veriler Uruguay Futbol Federasyonu kontrolündeki dijital platforma aktarılıyor ve böylelikle maç sırasında yaşanan olaylar gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınıyor. Bu sayede hakemlerin maç raporlarında hata yapmasının da önüne geçiliyor.

 

ŞiMDi GÖZLER FiFA’DA

Yeni sistemin uygulandığı test maçında bazı sorunlar da ortaya çıktı. Tribündeki seyircilerin cihaz üzerinde gösterilen renkleri ayırt etmekte zorlandığı görüldü. Söz konusu sorunun giderilmesinin ardından dijital kart sisteminin Uruguay’da yaygınlaşması bekleniyor. Sistemin diğer ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı ise FİFA tarafından belirlenecek.

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