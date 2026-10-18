CHP’li İBB'nin denetimsizliği felakete davetiye çıkardı: Pendik’te korkutan heyelan! 9 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Pendik'te 9 katlı bir binanın önündeki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Sitenin bahçesine kadar dayanan heyelan felaketinin ardından CHP'li belediyelerin ruhsat ve denetim skandalları bir kez daha tepki çekerken; AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek bina sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti. Toprak kaymasının devam etmesini önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması başlatıldı.