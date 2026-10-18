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CHP’li İBB'nin denetimsizliği felakete davetiye çıkardı: Pendik’te korkutan heyelan! 9 katlı bina boşaltıldı

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CHP’li İBB'nin denetimsizliği felakete davetiye çıkardı: Pendik’te korkutan heyelan! 9 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Pendik'te 9 katlı bir binanın önündeki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Sitenin bahçesine kadar dayanan heyelan felaketinin ardından CHP'li belediyelerin ruhsat ve denetim skandalları bir kez daha tepki çekerken; AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek bina sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti. Toprak kaymasının devam etmesini önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması başlatıldı.

#1
Foto - CHP’li İBB'nin denetimsizliği felakete davetiye çıkardı: Pendik’te korkutan heyelan! 9 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Pendik'te 9 katlı binanın önünde bulunan inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Sitenin bahçesinin bitişiğindeki bölümün de etkilendiği toprak kayması nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

#2
Foto - CHP’li İBB'nin denetimsizliği felakete davetiye çıkardı: Pendik’te korkutan heyelan! 9 katlı bina boşaltıldı

9 katlı apartmanın bulunduğu sitenin önündeki inşaat alanında yağmur nedeniyle yumuşayan toprakta kayma meydana geldi.

#3
Foto - CHP’li İBB'nin denetimsizliği felakete davetiye çıkardı: Pendik’te korkutan heyelan! 9 katlı bina boşaltıldı

Durumu fark eden site sakinleri ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - CHP’li İBB'nin denetimsizliği felakete davetiye çıkardı: Pendik’te korkutan heyelan! 9 katlı bina boşaltıldı

Ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Binada yaşayanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağmur suyunun toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması yapıldı.

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