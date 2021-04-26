Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanı 2021, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi başarı sıralaması ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2015 yılında kurulan Balıkesir’de kurulan bir devlet üniversitesidir. YKS sınavın yaklaşması sebebiyle öğrenciler, taban puanlarını araştırmakta. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.