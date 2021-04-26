Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanı 2021, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi başarı sıralaması ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kontenjanları nelerdir?