0553 313 94 23

Balyoz sanığı Eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

Balyoz Davası sanıklarından eski hakim albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ’cü olduğu tespit edilerek görevden alınan şahısların yerini, yine örgütün doldurduğunu iddia etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
Balyoz sanığı Eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

Eski Hava Kuvvetleri savcısı, Balyoz Davası sanığı emekli hâkim albay Ahmet Zeki Üçok, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup olduğu belirlendikten sonra görevden uzaklaştırılan teröristlerin yerini, yine FETÖ’cülerin doldurduğunu iddia etti. Milliyet yazarı Tunca Bengin’e konuşan Üçok, “FETÖ’den yakalananların hepsi bir şekilde örgütün faaliyetlerinden kopmakla beraber yerleri dolduruluyor” dedi.

“Yerleri doluyor”

Bengin’in “FETÖ’nün daha kaç tane imamı var?” başlığıyla yayımlanan yazısındaki Üçok’un ifadelerinin bir bölümü şöyle:

Yakalanan ve deşifre edilenlerle örgüt çözüldü denilebilir mi?

FETÖ’den yakalananların hepsi bir şekilde örgütün faaliyetlerinden kopmakla beraber yerleri dolduruluyor. Örgütün insan kaynakları öngörülerimizden, kamuoyunun algısından çok daha fazla. Yani Fetullahçı örgütte her zaman birinin yerini doldurabilecek ikinci, üçüncü, dördüncü şahısları yetiştiriyorlar ve şu ana kadar sürekli olarak Fetullahçıların yakalanması, ortaya çıkarılması da bu yapılanmanın ne kadar geniş çaplı olduğunu bize gösteriyor.

Türkiye imamı yakalanmıştı... “Yerine atama yapılacaktır”

Yakalanan her adamın yerine kaydırmalar oluyor yani?

Tabii, şimdi son yakalanan Türkiye imamının yerine de hemen Fetullah Gülen ya da cemaat bir atama yapacaktır. Onu bulana kadar da bir iki yıl geçecek ya da hiç bulamayacağız belki de. Bu örgütle ilgili şunu bir kere hepimizin anlaması lazım: FETÖ uluslararası istihbarat örgütleri tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan bir yapı. Ve bunun istihbari çalışmaların dışında bulunması mümkün değil, bu da bütün istihbari bilgilerin elde edilmesi gibi zor bir süreç.

“Dünyanın önemli istihbarat servisleri tarafından organize edilen bir örgüt”

Yani önümüzdeki günlerde henüz deşifre edilmemiş kriptolar arasından başka imamlar da çıkabilir ve bu hiç şaşırtıcı değil. Peki, böyle daha kaç tane imam olabilir ya da vardır?

Emniyet’in yayınladığı raporlarda FETÖ’nün hiyerarşik yapısı biliniyor. Yani imamların kaç tane olduğu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üç aşağı beş yukarı tespit edilmiş durumda ama kimler olduğunu tespit etmek önemli olan. 60’lı yıllardan beri ülkede dünyanın en önemli istihbarat servisleri tarafından organize edilmiş bir örgütü bir senede, iki senede, bilemedin üç senede hemen deşifre edip yok etmek mümkün değil ve mümkün olmadığını da görüyoruz…

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
  1. FETÖ
  2. Gülen
  3. cemaat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırımcı rehberi (10)
    1. Yatırımcı rehberi (10)
    2. Sivaslı sporcu, model uçakta birinci..
    3. Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
    4. Yatırımcı rehberi (9)
    5. Yatırımcı rehberi (7)
    6. Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’..
    7. Rüzgar yeniden Alaçatı'dan esecek
    8. Yatırımcı rehberi (8)
    9. İzmir’de ’roketatar’ paniği
    10. Tomruk yüklü tır alev alev yandı
    11. Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
    12. Sındırgı’da Başpehlivan Dağdeviren
    13. Yatırımcı rehberi (6)
    14. Doktor, şahit olduğu ‘Terör..
    15. Yatırımcı rehberi (5)
    16. Yatırımcı rehberi (4)
    17. Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP..
    18. Yatırımcı rehberi (1)
    19. Yatırımcı rehberi (2)
    20. Yatırımcı rehberi (3)
    21. Vajinismus her 10 kadından birinde..
    22. Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı..
    23. GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Trabzonspor..
    24. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri,..
    25. Türkiye potada 989. maçına çıkıyor
    26. [GRAFİKLİ] Yeşilçam'ın matrak..
    27. Horozları dövüşe işkence yöntemiyle..
    28. Baştuğ’dan Muğlalılara ‘Karabağlar..
    29. Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2..
    30. 17 Yaş Altı Avrupa Badminton..
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı