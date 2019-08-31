Balyoz sanığı Eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

Eski Hava Kuvvetleri savcısı, Balyoz Davası sanığı emekli hâkim albay Ahmet Zeki Üçok, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup olduğu belirlendikten sonra görevden uzaklaştırılan teröristlerin yerini, yine FETÖ’cülerin doldurduğunu iddia etti. Milliyet yazarı Tunca Bengin’e konuşan Üçok, “FETÖ’den yakalananların hepsi bir şekilde örgütün faaliyetlerinden kopmakla beraber yerleri dolduruluyor” dedi.

“Yerleri doluyor”

Bengin’in “FETÖ’nün daha kaç tane imamı var?” başlığıyla yayımlanan yazısındaki Üçok’un ifadelerinin bir bölümü şöyle:

Yakalanan ve deşifre edilenlerle örgüt çözüldü denilebilir mi?

“FETÖ’den yakalananların hepsi bir şekilde örgütün faaliyetlerinden kopmakla beraber yerleri dolduruluyor. Örgütün insan kaynakları öngörülerimizden, kamuoyunun algısından çok daha fazla. Yani Fetullahçı örgütte her zaman birinin yerini doldurabilecek ikinci, üçüncü, dördüncü şahısları yetiştiriyorlar ve şu ana kadar sürekli olarak Fetullahçıların yakalanması, ortaya çıkarılması da bu yapılanmanın ne kadar geniş çaplı olduğunu bize gösteriyor.”

Türkiye imamı yakalanmıştı... “Yerine atama yapılacaktır”

Yakalanan her adamın yerine kaydırmalar oluyor yani?

“Tabii, şimdi son yakalanan Türkiye imamının yerine de hemen Fetullah Gülen ya da cemaat bir atama yapacaktır. Onu bulana kadar da bir iki yıl geçecek ya da hiç bulamayacağız belki de. Bu örgütle ilgili şunu bir kere hepimizin anlaması lazım: FETÖ uluslararası istihbarat örgütleri tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan bir yapı. Ve bunun istihbari çalışmaların dışında bulunması mümkün değil, bu da bütün istihbari bilgilerin elde edilmesi gibi zor bir süreç.”

“Dünyanın önemli istihbarat servisleri tarafından organize edilen bir örgüt”

Yani önümüzdeki günlerde henüz deşifre edilmemiş kriptolar arasından başka imamlar da çıkabilir ve bu hiç şaşırtıcı değil. Peki, böyle daha kaç tane imam olabilir ya da vardır?

“Emniyet’in yayınladığı raporlarda FETÖ’nün hiyerarşik yapısı biliniyor. Yani imamların kaç tane olduğu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üç aşağı beş yukarı tespit edilmiş durumda ama kimler olduğunu tespit etmek önemli olan. 60’lı yıllardan beri ülkede dünyanın en önemli istihbarat servisleri tarafından organize edilmiş bir örgütü bir senede, iki senede, bilemedin üç senede hemen deşifre edip yok etmek mümkün değil ve mümkün olmadığını da görüyoruz…”