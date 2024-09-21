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Spor Balotelli geri dönmek istiyor: Aman bize dönme de...
Spor

Balotelli geri dönmek istiyor: Aman bize dönme de...

Yeniakit Publisher
2024-09-21 17:20:00 -
Balotelli geri dönmek istiyor: Aman bize dönme de...

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bir takıma imza atmayan Mario Balotelli, Serie A'da forma giymek istediğini söyledi.

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bir takıma imza atmayan Mario Balotelli, Serie A'da forma giymek istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Mario Balotelli henüz bir takıma imza atmadı.

İtalyan golcü, Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen Serie A'ya dönmek istediği için bunları kabul etmediğini söyledi. Balotelli DAZN'a verdiği röportajda, "Serie A'ya dönmek istiyorum. Yurt dışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için her şeyi yavaşlattım. Umudum var" açıklamasında bulundu.

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