Balotelli attı, kötü gidişat bitti!

Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü, bu maç öncesi affedilen ve son anda kadroya dahil olan Mario Balotelli attı. İtalyan yıldız, karşılaşmanın 27. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirdi.

Fatih Karagümrük'te Federico Ceccherini uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Adana Demirspor, bu sonuçla birlikte ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Akdeniz temsilcisi, ligde takımın başında 8. kez sahaya çıkan teknik direktör Hikmet Karaman'la da ilk kez kazanmış oldu. Fatih Karagümrük ise 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 35 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 29 puanda kaldı.

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Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.