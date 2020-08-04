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Aktüel

Balıkesir'deki örtü yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:12:45 -
Balıkesir'deki örtü yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan örtü yangını, yaklaşık 30 dönümlük alanda zarara neden oldu.

Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki fıstık çamlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle otluk alana yayılan alevlere, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 5 dönümü orman olmak üzere 30 dönüm alanda zarar oluştu.

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