Balıkesir'deki örtü yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan örtü yangını, yaklaşık 30 dönümlük alanda zarara neden oldu.
Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki fıstık çamlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle otluk alana yayılan alevlere, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 5 dönümü orman olmak üzere 30 dönüm alanda zarar oluştu.