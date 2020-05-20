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Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:01:24 -
Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 805 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yasağı ihlal eden 805 kişiye, 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.

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