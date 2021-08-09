Balıkesir’de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belli oldu

Balıkesir’de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığı kazada 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Otobüs, yoldan çıkarak takla attı

Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri

Kazada Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve Kerem Başol yaşamını yitirdi.

Yaralananların kimlikleri

Kazada yaralanan 17 kişiden Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere'nin tedavileri Balıkesir'de sürüyor. Göknur Duranlar İstanbul’a, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmit’e sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Sürücüler vefat etti

Kaza sonucu sürücü Kerem Başol ve otobüste ikinci sürücü olarak bulunan Cengiz Umut’un da hayatını kaybedenler arasında olduğu belirlendi.

Viraja 95 kilometre hızla girildi

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün viraja 95 kilometre hızla girdiği tespit edildi.

Ayrıca yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu belirlendi.

Vali Şıldak: "Kazadan çıkarılması gereken dersler var"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Atatürk Şehir Hastanesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kazada 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Şıldak, kazadan çıkarılması gereken dersler olduğunu vurguladı.

"Bir kişi emniyet kemerini bağlamış"

Kazanın nedenleri, meydana geliş şekli üzerine jandarma tarafından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Şıldak, "Bu konuda elde ettiğimiz verileri İçişleri Bakanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle paylaşacağız. Ben bir tespiti aktarmak isterim. Kamuoyumuzun, vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olmasını istediğimiz bir konunun ne kadar önem taşıdığını anlaması ve görmesi bakımından ibret verici bir hadise. Otobüste 29 yolcu bulunuyordu, ve üç de görevli personel bulunuyordu. İkisi şoför biri muavin pozisyonunda ve bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar, on beşini de kaybettik. Ama bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi ve açıkça bunu ifade etti ’ben uyandığımda kemerimi çözdüm oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı.’ diye bir ifadesi olmuştu hastanede sabah saatlerinde görüştüğümüzde. Netice itibariyle her olay çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan inceleniyor" ifadelerini kullandı.