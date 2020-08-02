  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 21:48:08 -
Balıkesir'de maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçakla yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir minibüs şoförü, araca maskesiz binmemeleri konusunda uyardığı kişiler tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, F.N, A.A.B. ve B.K, ilçe merkeziyle Altınoluk Mahallesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Korhan Batmaz'ın kullandığı minibüse maske takmadan binmek istedi.

Şüphelileri araca maskesiz binmemeleri konusunda uyaran Batmaz ile bu kişiler arasında tartışma çıktı.

Yanındaki bıçağı rastgele savuran zanlılardan biri sürücüyü başının 3 yerinden yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürülen Batmaz'ın başına 18 dikiş atıldı.

Batmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan minibüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, F.N, A.A.B. ve B.K'yı Altınoluk Mahallesi'ndeki bir restoranda gözaltına aldı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı