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Gündem Balıkesir'de koronavirüs karantinası
Gündem

Balıkesir'de koronavirüs karantinası

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde, üç mahalle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:43:00 -
Balıkesir'de koronavirüs karantinası

Balıkesir'in Ayvalık ve Sındırgı ilçelerinde, üç mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ayvalık'ın Kırcılar, Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı'nın Kınık Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın 05.00'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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