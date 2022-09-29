Balgamlı öksürük kesmek için doğal ilaç: Öksürüğü anında kesen harika karışım soğan sarımsak süt

Evde Öksürük Nasıl Geçer?

Kış aylarında soğuk algınlığı nedeniyle, korona veya mevsim geçişlerinde alerjik reaksiyonların neden olduğu sağlık problemidir. Bazen kendini boğazda gıcık şeklinde gösteren öksürük kuru öksürük ve balgamlı öksürük olabilir. Çocuklarda, bebeklerde ve yetişkin bireylerde sıklıkla görülen öksürük gidermek için evde yapılabilecek doğal ve bitkisel yöntemler vardır. Evde tedavi edilerek geçirilebilir.

Öksürüğe iyi gelen bitkisel formüller

1. Soğan, sarımsak ve süt karışımı

İlk duyduğunuzda size tuhaf gelebilir ancak sarımsağın doğal antibiyotik etkisi, soğanın öksürük, soğuk algınlığı, ateş ve boğaz ağrısını iyileştirici gücü doğal süt ile birleşince muhteşem bir karışım oluyor. Üç küçük soğan ile yarım baş sarımdağı küçük küçük doğrayın ve 1 litre süt içerisine katın. Karışımı içindekiler yumuşayana kadar kaynatın ve süzün. Tadını iyileştirmek için bal kullanabilirsiniz.

2. Ananas

İçeriğinde iltihap önleyici bromelain isminde element içerir. Tedavi amaçlı ananas suyu sadece yeterli olmayabilir. Ananas suyu içerisine zencefil ve bal ekleyerek karıştırabilirsiniz. Kullanmadan önce çocuğunuzun ananas’a karşı alerjisinin olmadığından emin olun.

3. Zencefil

Genellikle zencefil her evde vardır. Az miktarda un, bal, zeytinyağı ve bir miktar zencefil tozunu karıştırın. Bandaj üzerine biraz alarak sürün, çocuğunuz yatmadan en az 3 saat önce uygulayın. Eğer çocuğunuzun cildi çok hassas ise tahriş olmaması için bu yöntemi uygulamayın

4.Zerdaçallı süt



Antiseptik özellikleri ile tanınan zerdaçal soğuk algınlığı ve öksürük için tedavi edici doğal tedavi yöntemidir. Isıtmış olduğunuz bir bardak süt içerisine bir miktar zerdaçal tozu ekleyerek yatmadan önce çocuğunuza içirebilirsiniz.

5. Deniz Tuzu

Tava veya mikrodalga fırın içerisinde biraz ısıttığınız bir miktar deniz tuzunu çocuğunuzun ayaklarına uygulayın ve etrafını bandaj ile sarın. Soğuyunca çıkarın ve ayaklarını sıcak tutacak çorap veya patik giydirebilirsiniz.

6.Tuzlu su gargarası

Bir bardak ılık su içerisine yarım çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırın. İçerisine 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek gargarayı daha etkin duruma getirebilirsiniz. Boğaz ağrısı belirtilerini de geçici olarak hafifletebilir. Boğazına kaçırıp yutmayacak yaştaki çocuğunuz için tavsiye edilir.

7.Duş

Çocuğunuza aldıracağınız buharlı bir duş rahatlatarak burundaki mukus ve tıkanıklığı azaltacak dolayısıyla öksürüğü azaltacaktır. Duş almadan önce sıcak suyu açarak banyo içinin buharlı bir hal almasını bekleyin. Buhar içerisine okaliptüs yağı da ekleyebilirsiniz.

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8.Muz, su ve bal karışımı

Muzları soyarak püre haline getirin. Isıtmış olduğunuz sıcak suyu pürenin bulunduğu tencereye boşaltın. 30 dakika kadar beklettikten sonra içerisine 1 kaşık bal katarak çocuğunuza günde üç kez 100 ml verebilirsiniz.

9.Buharlı nemlendirici kullanın

Kuru hava enfeksiyon ve virüslerin neden olduğu rahatsızlıklarının yayılımını ve şiddetini arttırırken, buharlı nemlendiricileriniz odadaki nem miktarını arttırarak grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi rahatsızlıklarda rahatlama sağlayacaktır. Daha iyi sonuç almak için içerisine uzmanına danışarak ilaç vb. maddelerde katılabilir.

En Hızlı Öksürük Kesici Yöntemler

Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil bunun için yeterli olacaktır. Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzü geçirebilirsiniz.

Öksürük için ayağa ne sürülür?

5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım. Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır. Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

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Balgamlı öksürük kesmek için ilaç

Tereyağlı pekmez öksürük ve balgam söktürücü denilince akla ilk gelen bitkisel reçetelerdendir. 1 bardak suyu tencerede kaynatın. İçerisine 1 kaşık pekmezi ve 1 kaşık tereyağı ekleyin. Karışım ocakta kaynadıktan sonra ılıması için bekletin. Ilıdıktan sonra karışımı gün içinde tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL, KARABİBER, BAL, LİMON, TARÇIN

1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz.

Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Öksürüğü kesmek için bol bol sıcak içecekler tüketilmelidir.

Geniz akıntısı nedeniyle ortaya çıkan öksürükte bol sıvı tüketimi akıntının yoğunluğunu azaltarak tahriş edici özelliğini en aza indirir.

Bol sıvı alımı kış aylarında mukoza membranlarında gelişebilecek kuruluğu önler.

Pastiller öksürüğün azalmasına yardımcı olur

Sıcak bitki çayları içmek de boğazı yatıştırır.

Açık hava yürüyüşleri yapın. Gün içerisinde rahatlatıcı egzersizler yapmaya özen gösterin.

Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur.

Yemeklerden sonra nefesinizi açmak için naneli şeker kullanabilirsiniz.

Boğaz ağrılarını giderecek bazı kürler de yapılmalı. Özellikle tahin ve pekmez karışımı da öksürüklerin önüne geçebilir.

Uyku saatlerine dikkat edilmelidir.

Kahvaltıdan önce ve yatmadan önce bir tatlı kaşığı balın üzerine limon sıkın ve yiyin.

Sıcak bir duş öksürüğün azalmasına katkı sağlar.

Kalorifere ıslak havlu koyarak ya da buhar makinesi ile oda havasını nemlendirmek yardımcı olabilir.

Parfümler ve kokulu banyo spreyleri gibi kapalı alan hava kirleticilerinin kullanımından kaçınmak öksürüğün kontrolüne yardım edebilir.

Öksürüğü kesmek için limon ve C vitamini yüksek besinler yenilmelidir.

Sigara tüketimini azaltın ve sigara içilen yerlerde durmayın.

Öksürük oluşumu önlemek için dengeli beslenmeye dikkat edin.

Evde rutubet ve nem oluşumu öksürüğü tetikler. Bu nedenle evi iki saatte bir havalandırın.

Tozlu ve kirli ortamları sık sık havalandırın. Havalandırma imkanınız yoksa maske kullanın ve yarım saatte bir hava almaya çıkın.

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