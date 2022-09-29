Canan Karatay aspir yağı faydaları nelerdir? Aspir yağı nedir, neye yarar? Aspir yağı nasıl kullanılır?

Canan Karatay aspir yağı faydaları nelerdir?

Aspir yağı zayıflatır mı Canan Karatay neleri belirtiyor? Aspir yağı Canan Karatay tarafından doğrudan önerilen bir yağ değildir. Bununla birlikte İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir, karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, alzaymır ve kanseri önler.” görüşünü sıklıkla dile getiriyor.

Bazı insanlar aspir yağının kilo vermeye yardımcı olduğunu düşünür.

Aspir yağında yer alan CLA’nın zayıflatıcı etkisi olduğu belirtiliyor. Araştırmalar Aspir yağı zayıflatır mı Canan Karatay sorgusu karşılığının ayda düşük miktarlarda da olsa zayıflatıcı etkisinin olabileceğini gösteriyor. Düzenli kullanımda ayda yarım kilo gibi bir miktar kilo vermeye etkisi olabileceği belirtiliyor. Aspir yağı ile zayıflama Karatay Diyeti beslenmesi içerisinde yer almıyor.

Aspir yağı içeriğindeki vitaminler kilo verme, saç ve cilt bakımı üzerindeki olumlu etkileri nedeni ile özellikle günümüzde kozmetik sektörünün dikkatini çekmiştir. Yaz aylarında yetiştirilen aspir bitkisinden elde edilen bu bitki halk arasında yalancı safran olarak da adlandırılmaktadır. Sağlığa olan faydaları nedeni ile aspir yağı ne işe yarar? sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Aspir yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getirildiği için kişilerin bu sağlıklı doğal yağ hakkında merakı her geçen gün artmaktadır. İşte aspir yağı hakkında merak edilenler.

Aspir yağı nedir?

Aspir yağı, compositae ve csteraceae familyasından, geniş yapraklı aspir bitkisinin (Carthamus tinctorius L.) tohumlarından elde edilir. Dünyanın en eski mahsullerinden biri olan aspir bitkisi, 4000 yıl öncesine kadar eski Mısır’a uzanan bir geçmişe sahiptir. Eski Mısırlılar, aspir bitkisini kıyafetlerinde boya ya da renklendirici olarak kullandılar. Bugün, aspir bitkisi, yemek, ilaç ve kozmetik alanlarında kullanılmaktadır. Aspir yağı kullanımı şu şekildedir;

Aspir yağı kullanımı

Aspir Yağı: Yemek pişirmek için kullanılan aspir yağı, bitkinin tohumlarından elde edilir. Yemek pişirmek ve tıbbi amaçlar için kullanılır. Bunu doğrudan cildinize de uygulayabilirsiniz.

Aspir Esansiyel Yağı: Sadece cilt bakımı için kullanılan yağdır. Esansiyel yağı preslenmiş ve sonra damıtılmış aspir yapraklarının bir özüdür. Aspir yağından farklı bir yapıya sahiptir.

Aspir Yağı Bileşimi Nelerdir?

2 tip aspir bitkisi vardır. Bunlar, tekli doymamış yağ asitleri veya oleik asit bakımından zengin yağ üreten tip ve yüksek konsantrasyonlarda çoklu doymamış yağ asitleri veya linoleik asit içeren tiplerdir. Aspir yağı, doymamış ve doymuş yağ oranı 10’a 1’dir. Oleik tip aspir yağı, yaklaşık %78 oranında tekli doymamış, %15 oranında çoklu doymamış ve %7 oranında doymuş yağ asitleri içerir.

Aspir yağı linoleik türü, zeytin, soya, pamuk tohumu ve mısırdan %75 oranında daha fazla poli-doymamış yağ içeriğine sahiptir. Aspir yağı, yüksek oranda konsantre olmuş bir omega-6 türü linoleik asit kaynağıdır ve omega-3 doymamış yağı içermez. Bununla beraber konjuge linoleik asit (CLA) türü içerir. Bu sebepten kilo kaybına yardımcı olduğu ve cilt üzerinde de önemli düzeyde koruyucu etkilere sahip olduğu görülmektedir.

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Aspir Yağı Besin Değerleri Nelerdir?

Su 1.59 g

Kaloriler 147 g

Protein 59 g

Toplam yağ 10.9 g

Bakır %55

Triptofan %73

B1 Vitamini %27.50

Fosfor %14

B6 Vitamini %25.54

Manganez %24.83

Magnezyum %81

Valine %23.48

B5 Vitamini %22.86

İzolösin %19,56

Histidin %17.78

Demir %17.38

Çinko %13

Treonin %11.53

Folat %11.25

Aspir Yağının Faydaları Nelerdir?

Aspir yağı, insan vücuduna çeşitli potansiyel faydalar sunar.

Aspir Yağı Sağlıklı Bir Yağ Asidi Kaynağıdır

Aspir yağı, tekli ve çoklu şekildeki doymamış yağlar da dâhil olmak üzere oldukça zengin olan doymamış yağ asidi kaynağıdır. Vücudun sağlık bir şekilde çalışması için bu yağlara ihtiyacı vardır. Aspir yağı içinde bulunan yağ asitleri, hormon düzenleme ve hafıza için gereklidir. Vücudun, yağda çözünebilen A, D, E ve K vitaminlerini emmesini sağlamada hayati öneme sahiptir.

Bazı yağları öğünlerle birlikte yenildiğinde kişinin daha dolgun hissetmesine yardımcı olur. 2 tip aspir yağı vardır: yüksek oleik ve linoleik tipleridir. Her iki tip de doymamış yağ asitleri içerir. Yüksek oleik tip aspir yağı tekli doymamış yağlar içerir ve yüksek sıcaklıklarda yemek pişirmek için sağlıklı bir seçenektir. Yüksek linoleik aspir yağı ise daha fazla miktarda çoklu doymamış yağ içerir. Isıtma için uygun değildir ancak salata soslarında kullanım için idealdir.

Aspir Yağı Kan Şekeri Seviyesini İyileştirir

2016’dan itibaren yapılan çalışmaların sistematik incelemelerde, doymamış yağlardan beslenen bir kişinin, kan şekeri kontrolünü iyileştirebileceğini göstermektedir. Ayrıca çalışmalarda, bazı karbonhidrat veya doymuş yağ kaynaklarının doymamış yağ asitleri, özellikle de çoklu doymamış yağlar ile değiştirilmesinin, kan şekeri seviyelerinin yanı sıra insülin direnci ve insülin sekresyonu üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu görüldü.

2011 yılında yapılan bir çalışmada, 4 ay boyunca günde 8 gram aspir yağı tüketen tip 2 diyabetli kişilerde inflamasyonun azaldığı görüldü. Bu çalışmaya katılan kişilerin, aynı zamanda obezite olan ve menopoz dönemini geçmiş olan tip 2 diyabetli kadınlar olduğunu belirtmek önemlidir. Uzmanlar, insanların durumla ilişkili komplikasyonları azaltmak için diyabet tedavileriyle birlikte kaliteli diyet yağları kullanmalarını önermektedir.

Aspir Yağı Kolesterolü Düşürür, Kalp Sağlığını Arttırır

2011 yılındaki aynı çalışmada, ayrıca katılımcıların kandaki kolesterol seviyelerinin 4 ay aspir yağı kullanımından sonra arttığı görülmüştür. Bu bulgular, uzmanların, doymamış yağların kandaki düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL) veya kötü kolesterolü düşürebileceği yönündeki önerisini desteklemektedir. Yüksek kolesterol kalp hastalığı için büyük bir risk faktörüdür.

Aspir yağı, kalp sağlığına başka yollarla da katkıda bulunabilir. Aspir yağı içindeki doymamış yağlar kanı sulandırır ve trombositleri daha az yapışkan hale getirir. Bu durum, kalp krizi ve felce yol açabilecek kan pıhtılarının önlenmesine yardımcı olur. Aspir yağı, kan damarlarını da gevşetir ve kan basıncını düşürür.

Aspir Yağu Enflamasyon (İltihap) İle Savaşır

Aspir yağı ayrıca antienflamatuar özelliklere de sahip olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, aspir yağı ve yağın içindeki doymamış yağ asitleri iltihap belirtilerini giderir. Bu durum, diyabet ve kalp hastalığı dâhil olmak üzere çeşitli sağlık durumlarına yüksek oranda yardımcı olur.

Aspir Yağı Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Prostaglandinlerin fonksiyonunu düzenlemelerine rağmen, aspir yağı da prostaglandin oluşturan omega-6 yağ asitlerinin oluşumuna katkıda bulunur. Bu bileşimler, bağışıklık sisteminin süreçleri de dâhil olmak üzere vücudun normal şekilde çalışmasına yardımcı olan ve böylece vücudumuzu koruyan hormon benzeri maddelerdir.

Aspir Yağı (Regl) Ağrılarını Dindirir Ve Düzene Koyar

Aspir yağı, aylık döngü boyunca adet ağrısı ve huzursuzluğu gidermek için mükemmel bir kaynak olan özelliklere sahiptir. Aspir yağı içinde bulunan linoleik asidin prostaglandinleri düzenlediği bilinmektedir. Prostaglandinler vücudumuzda hormonal dalgalanma ve semptomlara sebep olur.

Aspir Yağı Migren Ve Baş Ağrısını Dindirir

Baş ağrısı ve migreni Aspir yağı ile tedavi edebilirsiniz. Bu mucizevi yağ, ağrıyı ortadan kaldırmak ve rahatlık sağlamak için yeterli potansiyele sahiptir. Rahatsızlığınızın yoğunluğunu azaltmak için ağrı çekerken başınıza masaj yapabilirsiniz. Düzenli olarak aspir yağı masajı ile baş ağrısının tekrarlanmasını azaltabilirsiniz.

Aspir Yağının Cilde Faydaları

Aspir yağı faydalarının yanında cilde faydaları bulunan harika yağlardan biridir. Cilde sürüldüğünde etkisini kısa sürede gösteren aspir yağının ciklde faydaları ise;

Aspir Yağı İle Cildinizi Onarın

Sivilce, akne, kırışıklıklar ve lekeler eminim ki çoğu insan için sinir bozucu bir durumdur. Bu cilt sorunları için aspir yağı mükemmel bir çözümdür.

Aspir Yağı Akne Ve Sivilceyi Yok Eder

Akne ve sivilceye eğilimli herhangi bir cilde yağların uygulanması, verimsiz olabilir. Fakat aspir yağı gibi bazı bitkisel yağlar komedojenik değildir, bu da gözenekleri tıkamadıkları ve bunun yerine derin bir şekilde cildi temizledikleri anlamına gelir. Aspir yağı, akne, sivilce, yara izleri ve cilt pigmentasyonunu tedavi etmeye yardımcı olan antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.

Ne yapmak gerekiyor

Bal, yulaf ezmesi ve aspir yağı karıştırın.

İyice çırpın.

Karışımı yüzünüzün her yerine uygulayın ve 15 dakika kadar bekletin.

Yüzünüzü biraz ıslatın ve maskeden kurtulmak için hafifçe ovalayın.

Yüzünüzü soğuk suyla temizleyin ve kurulayın.

Aspir Yağı Egzamayı Tedavi Eder

Egzama, genellikle iltihaplanma ile tetiklenen ve ciltte pullanmalarla sonuçlanan bir cilt rahatsızlığıdır. Spesifik losyonlara ve ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bununla beraber etkileri azaltmak için bazı bitkisel karışımlarda gerekebilir. Aspir yağı, size yardımcı olabilecek doğal bir bileşendir, çünkü antioksidan özelliklere sahip olan A ve E vitaminlerini içerir ve vücudun iltihapla mücadele etmesine yardımcı olur.

Ne yapmak gerekiyor

Etkilenen bölgeye günde 1 veya 2 defa az miktarda aspir yağı sürün ve tamamen emilmesini sağlayın.

Cildinizi yumuşatır, kızarıklığı azaltır ve cildi nemlendirir.

Uyumadan önce uygulayın ve gece boyunca durulamayın.

Aspir Yağı Kırışıklıkları Azaltır

Aspir yağı, cildinizin dokusunu iyileştirdiği ve içinde bulunan linoleik asit nedeniyle cilt hücrelerinin yenilenmesini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Günlük olarak kullanmak cilt sağlığınızı ve cilt tonunuzu iyileştirir.

Ne yapmak gerekiyor

Her gün uyumadan önce yüzünüze aspir yağı sürün ve ertesi gün yıkayın.

Yüz maskelerinde diğer yağlar yerine aspir yağı kullanın.

Lavanta veya çay ağacı yağı gibi esansiyel yağlarla karıştırın ve mümkün olduğunda nemlendiriciye alternatif olarak kullanın.

Aspir Yağı Cildi Nemlendirir ve pH’ını Dengeler

Aspir yağının dokusu, yağı, mükemmel bir cilt nemlendirme maddesi yapar. Cildinizin pH dengesini korumaya yardımcı olan ve bariyer oluşturan nemlendirici maddeye çok benzer özelliklere sahiptir. Yağdaki linoleik asit aşırı yağ üretimini kontrol eder ve cildinizi kontrol altında tutar. Bu nedenle tüm cilt türleri için harikadır.

Ne yapmak gerekiyor

Yağ bazlı bir yüz maskesi kullanıyorsanız, yağı aspirle değiştirin.

Günlük kullanım için, 1 şişeye yaklaşık 15 damla aspir yağı ekleyin. Başka bir taşıyıcı veya uçucu yağ veya her ikisi ile birleştirebilirsiniz. Tatlı badem ve üzüm yağlarını kullanabilirsiniz.

Günde 2 defa yüzünüze az miktarda yedirerek uygulayın.

Gündüz cildinizi güneşten korur ve gece ise nemlenmesini sağlar.

Aspir Yağının Saça Faydaları

Aspir yağının saça faydaları olduğu çok eski dönemlerden beri bilinmekte. İçeriğinde bulunan vitaminler saçların daha canlı ve güçlü olmasını sağlar. İnce telli saçların canlanmasını sağlayan etkisi vardır. İşte aspir yağının saça faydaları ve aspir yağını saça sürmek.

Saçları kökten uca besler

Yıpranmış saçı onarırı

Saçlara hacim ve parlaklık verir

Boyadan ve kimyasal etkilerden dolayı yıpranan saçları onarır

İnce telli saçların güçlendirir

Saçların dökülmesini önler

Aspir Yağı Saça Nasıl Uygulanır

Az miktarda aspir yağı saç diplerine uygulanır ve iyi yedirmek için parmak uçları ile masaj yapılır.

Aspir Yağı Zayıflatır mı?

Son günlerde en moda zayıflama yöntemlerden biride aspir yağı ile zayıflamadır. Aspir yağı kilo vermek için tüketildiğinde harika etki göstermektedir. Diyet listesinde bulunan salatalığa 1 yada 2 yemek kaşığı eklenerek tüketilmesi yeterlidir. Dilerseniz aç karınla 1 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

Aspir Yağı Fiyatı

Aspiri yağı fiyatı aktar da değişiklik göstermektedir.

Aspir Yağının Zararları

Aspir yağının faydaları olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Genelde diyet listesinde sıklıkla kullanılan bu yağ bilinçsiz olarak fazla tüketilirse faydaları bir anda zarara dönüşebilir. Aspir yağının bilinen zararları ise Alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşmesi, ishal olarak bilinmektedir.

Aspir Yağı Hakkında Tüm Sorular

Aspir yağı hakkında en sık sorulan bazı soruların cevapları...

Aspir yağı aç karnına mı içilir?

Aspir yağını kilo vermek ve zayıflamak için kullanmayı düşünüyorsanız yemeklerden yarım saat önce 1 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

Aspir yağı bebeklerde kullanımı

Kesinlikle bebeklerde ve çocuklara kullanılmaması gerekmektedir.

Aspir yağı çatlaklara iyi gelir mi?

Aspir yağı çatlar yada doğum çatlaklarına karşı etkilidir. Aspir yağını çatlaklara sürüp masaj yaparak yedirmeniz yeterlidir.

Aspir yağı günde kaç defa kullanılır?

Genelde günde 3 defa yemeklerden en az yarım saat önce tüketilmesi önerilir. Fazla tüketilmesi bazı yan etkilere neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Aspir yağı tüylenme yapar mı?

Aspir yağı yüze sürüldüğünde yada cilde sürüldüğünde tüylenme yapmaz. Aspir yağını yüze sürmek kıl yada tüy artışına neden olmaz.

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