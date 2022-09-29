Mutfakta, balkonda patates saklama: Patates ve soğanı aman yan yana koymayın! İkisi de çöp oluyor

Patates ve soğan uzun süre bozulmadan durabiliyor. Genelde patates soğan için özel satılan saklama kutularında muhafaza ediyor olsak da uygun ortam koşullarında saklamak patates ve soğanın taze kalmasını ve uzun süre dayanmasını sağlamak mümkün.

Patates ve soğanları yıkamayın

Patates ve soğanları kullanacağınız zaman yıkamak hemen bozulmasını önler. Patatesin üzerindeki topraklar iyice temizlenmeli. Bu işlem için kullanılmayan temiz mutfak fırçalarından veya hiç kullanılmamış kuru bir çift taraflı süngerin sert olan tarafı ile patatesleri topraklarından temizlemek mümkün. Tabii bu sırada patatesin kabuğuna zarar vermemeye özen gösterilmeli. Eğer patateslerin yüzeyinde çatlaklar fark edilirse, bu patatesler saklanmadan kullanıma alınmalı.

Patatesler kesinlikle neme ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Eğer uzun bir süre boyunca saklamak istiyorsanız evinizin serin ve güneş görmeyen yerlerinde saklayın. Buzdolabı ortamı +4 derece olduğu için patateslere uygun değildir. Patatesleri saklamak için sepet ya da çuval tercih edilebilir. Eğer o anda elinizin altında bu malzemeler yoksa, nemsiz temiz bir kutu da işinize yarayacaktır. Ayrıca her hafta patatesleri kontrol edip, çatlak, çürük ya da bozulmaya başlamış olan patatesleri ayıklamalısınız.

Patates ve soğan nasıl saklanmalı?

Patates ve soğanlar birbirinden farklı yerlerde saklanmalıdır. Aynı poşet veya kutuda saklanmamalı. Birlikte muhafaza edildiklerinde etkileşime girerler ve soğanların erken bozulmasına sebep olur. Aynı şekilde buzdolabı da soğan saklamak için uygun değildir. Soğanları evinizin serin ve güneş görmeyen bir yerinde, çok nem olmayan bir ortamda saklamalısınız. Eğer soğanları çuvalda saklıyorsanız, asla beton ile temas ettirmemelisiniz.

İsterseniz soğanları doğradıktan sonra da bir süre muhazafa edebilirsiniz. Kesilen fazla soğanları, havası alınmış kap ya da kilitli poşetler içerisinde derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Derin dondurucuda saklanan soğanlar, dışarıda saklananlara göre çok daha uzun süre kullanılabilirler.

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Peki sebzeler nasıl saklanmalı?

Kalın yapraklı yeşillikler nemi sever ama ıslak kalmayı sevmez, hemen sararırlar. Salata yapmak için kullandığınız marul, kıvırcık, roka gibi yeşillikleri yıkadıktan sonra iyice kuruttuğunuzdan emin olun. Kuru bir havluya (evet, normal yüz havlusu olabilir) sarıp buzdolabında saklayın.

Nane, kişniş, fesleğen gibi narin yapraklı otları kullanmadan hemen önce yıkayın. Buzdolabında saklamak için içinde az su olan bir bardağa çiçek gibi yerleştirin.

Kök sebzeleri saklarken tepelerini kesin. Böylelikle nem kaybetmez, doku ve lezzetlerini koruyabilirler.

Salatalık ve patlıcan soğuğu sevmez. Bu yüzden birkaç gün içinde tüketecekseniz, ikisini de dışarıda saklayabilirsiniz.

Mantar için en doğru yer, kese kağıdında buzdolabının meyve sebze çekmecesinde. Kağıt, hava sirkülasyonunu sağlar, çekmece de içerideki havayı nemli tutar.

Domatesi, buzdolabında tutmak yerine tezgahta oda sıcaklığında olgunlaşmaya bırakın. Altından hava alan bir sepete koyup, sap tarafı aşağıya gelecek şekilde yan yana dizin. Soğukta saklamak olgunlaşmayı engeller, lezzetinin eksik, etinin de kum kum olmasına sebep olur.

Havucu saklamak için şaşmayan bir yol kağıt havluya sarıp buzdolabına kaldırmak. Ama yeriniz varsa su dolu bir kaba dizip de saklayabilirsiniz. Havucun sapı ve yeşilliği üzerindeyse, kesip, yeşilliğini ayrı saklayın.

Mutfakta patates saklama

Patates: Patatesin taze kalması için kuru, serin ve karanlık bir yerde tutulması gerekir ve bu yer kesinlikle buzdolabı değildir. Ortalama sıcaklığı +4 derece olan buzdolabı patates için çok soğuktur. Bu düşük dereceler patatesteki nişastanın şekere dönüşmesine neden olur.

Balkonda patates nasıl saklanır? Nelere dikkat edilmeli?

Eğer patateslerinizi uzun vadede muhafaza etmek istiyorsanız plastik poşet kullanmamalısınız. Balkonunuzdaki patatesleri eğer mümkünse temiz bir çuvala doldurabilirsiniz. Çuvalın yanı sıra karton kutular da patateslerinizi balkonda muhafaza edebilmeniz açısından oldukça idealdir.

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