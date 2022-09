Kırmızı pancar kan yapıyor: Kanseri önleyen bağışıklık güçlendirici! Kırmızı pancar suyu ile ne yapılır?

Pancar, pancar bitkisinin kök kısmıdır. Kış mevsiminin en faydalı sebzeleri arasında olan pancar rengi ve lezzetiyle dikkat çeker. Turşu ve salata olarak sofralarda yer alan pancar yediden yetmişe herkes tarafından tüketilmelidir. Bağışıklık için etkili sonuçlar sağlayan pancar sağlık için oldukça önemlidir. Pancar çok çeşitli hastalıklara karşı iyi gelse de sodyum ve şeker içeriği nedeniyle dikkatli tüketmek gerekir.

PANCARIN FAYDALARI

HASTALIKLARIN HIZLI GEÇMESİNİ SAĞLAR

Hücrelerimiz kırmızı pancarda bulunan C vitaminine ihtiyaç duyar ve ihtiyacı karşılanırsa bağışıklık sistemimiz yükselir. Aksi halde enfeksiyon ve stres dönemlerinde plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşer. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.

KANSERLE SAVAŞIR

Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalır. Betalain antioksidan özellik göstererek bu serbest radikallerle savaşır ve kalbi korur, kansere karşı savaşır. Ayrıca betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı korur.

KANSIZLIĞI ÖNLER

Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri de kansızlık ve demir eksikliği sorunlarının çözümüne destek olması. Alyuvar düzeyini artırdığı gözlemlenen pancar suyunun kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getiriyor.

BEYİNSEL HASTALIKLARIN RİSKİNİ AZALTIR

İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalır. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma, bunama ve Alzheimer ile ilişkilendirilir. Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronik hale gelirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur. İçeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar.

KALP HASTALIKLARIYLA MÜCADELE EDER

Kan damarlarını genişletme ve dolayısıyla kan basıncını düzenleme yeteneğine sahip olan kırmızı pancarın faydaları arasında kalp ve damar sağlığını koruma özelliğini sayabilmek mümkün. Öte yandan iyi kolesterolü yükseltmeye de yardımcı olan bu şifa deposu sebzenin kalp rahatsızlıkları ile mücadelede etkili olduğu da bilinmektedir.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgenir, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatır. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürür. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Hipertansiyonu olan kişilerle yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösterir. Ancak ‘tansiyonu düşürdüğünden’ aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içerir. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösterir. Yine diyabeti olanlar da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemelidir. Diyabeti olanların haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi yeterli.

KANI TEMİZLER

Kanın temizlenmesi ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olması nedeni ile detoks için kullanılabilen olarak kullanılabilen pancar aynı zamanda iltihabı önleyici, azaltıcı ya da ortadan kaldırıcıdır.

KABIZLIK VE ŞİŞKİNLİĞE İYİ GELİR

Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunla önler. Yeterli posa tüketiminin kolon kanserine karşı koruyucu nitelikte olduğu düşünülürse de büyük fayda sağlar. Kırmızı pancar ayrıca bağırsakların sağlığı için en önemli aminoasitlerden biri olan glutamin içerir. Kırmızı pancar tüketimi, dışkıda ya da idrarda pembe renge sebep olabilir. Bu durum zararsızdır. Pancarın özellikle yeşil yapraklarında bulunan oksalat, özellikle böbrek taşı olanlar için sorun yaratabilir. Böbrek taşı olanlar kırmızı pancarı ölçülü tüketmelidir.

ENERJİ VEREREK PERFORMANSI ARTIRIR

Kırmızı pancar kan yapar mı?

Kırmızı pancar, antioksidan bakımından oldukça zengin olan bir sebzedir. İçerisinde yüksek miktarda C, B ve A vitamini vardır. Bunun yanında mineral bakımından da çokça zengindir. Kırmızı pancarın, kan basıncını düşürdüğü, enerjiyi artırdığı ve vücuttaki iltihapların kurutulmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Pancar Suyu Sizi Tepeden Tırnağa İyileştirecek!

Pancar farklı şekillerde tüketilebilir. Mesela; turşusunu hazırlayabilir veya salatasını yapabilirsiniz. Haşlayıp tek başına tüketebilir veya cipsini yapabilirsiniz. Dilerseniz suyunu sıkıp içebilirsiniz.

Kırmızı pancarda bulunan nitratlar fizilsel performansta da önemli rol oynar. Araştırmalar, nitratların özellikle yüksek yoğunluklu egzersizler sırasında fiziksel performansı arttırmaya yardımcıdır. Nitratlar, dinlenme esnasında daha fazla oksijen taşımasıyla kasların iyileşmesine destektir. Kırmızı pancar, koşu ve bisiklet sporlarında oksijen kullanımını, dayanıklılığı arttırırken daha iyi bir egzersiz performansı için faydalı olabilir. 2019’da profesyonel bisikletçiler arasında yapılan araştırmada, düzenli ve çok miktarda kırmızı pancar suyu tüketen bisikletçilerin zamana karşı performanslarının daha iyi olduğu belirtilmiştir.

Kırmızı pancar suyu nasıl içilir?

Kırmızı pancar nasıl tüketilmeli sorusunun cevabı oldukça basit. Kırmızı pancarı katı meyve sıkıcağı makinesinde, kırmızı pancar turşusu olrak veya salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Ancak kırmızı pancarın en sağlıklı hali hiçbir işlem görmeden katı meyve sıkacağına atılarak suyunun tüketilmesidir.

Kırmızı pancar suyu zararları var mı?

Kırmızı pancarın bazı zararları da bulunmaktadır; Böbrek taşı, duodenum ve ülser hastalıkları olan kişilerin kırmızı pancar tüketilmesi önerilmez. Pancar suyu seyreltilmeden tüketildiği zaman vücut için zararlı etki gösterebilir. Ses tellerinde zarar getirebilmektedir.

Kırmızı pancar suyu günde ne kadar tüketilmeli?

Hipertansiyon hastalarıyla yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. Ancak daha fazlasının tüketilmesi riskli olabilir.

