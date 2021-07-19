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Kadın - Aile Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi
Kadın - Aile

Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi

Baklava hamuru şerbeti nasıl yapılır? Bayram ikramlarının olmazsa olmazıdır baklavalar. Bu bayram önceki bayramlar gibi ailelerin kalabalık olarak bir araya gelmesi beklenmiyor. Malum pandemi şartlarında aile buluşmaları da mümkün olduğunca azaldı. İster kısıtlamayla ister kısıtlamasız geçsin bayramları baklavasız karşılamak istemeyenler baklava tariflerine göz atıyor. Peki, kolay cevizli baklavan nasıl yapılır? Tam ölçülü denenmiş baklava tarifi

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:42:00 -
Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi

Bayram sofralarını baklavalarla süslemek isteyenler hem denenmiş hem de pratik tarifleri merak ediyor. İşte, denenmiş tam ölçülü baklava tarifi

Kolay baklava hamuru tarifi

Hamuru için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ılık süt

İç malzeme:

500 gram dövülmüş ceviz içi

Üzeri için:

300 gram tereyağı

Açmak için:

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

Şerbet için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklavanızı pişirir pişirmez şerbetleyecekseniz, öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Su ve şekeri ocağa alıp kaynamaya bırakın. 15-20 dakika şerbeti kaynatın. Kıvam alan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir yoğurma kabının içine süt hariç tüm hamur malzemesini ekleyin. Sütü azar azar eklerken hamuru yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bur mahur hazırlamanı gerekiyor. Bu sebeple hamurun kıvamına göre un ve süt miktarını artırabilirsiniz.

Hamuru 30 eşit bezeye bölün ve üzerlerini nemli bezle örtün.

Hamuru açmak için kullanacağınız nişasta ve unu karıştırın.

Her bir bezeyi nişastalı ve unlu karışımla açın. Her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Açtığınız her parçayı un-nişasta karışımıyla incecik açın.

Hamurları üst üste dizerken yine unlu karışımdan serpin.

Tüm hamurların üzerine nemli bez örtüp 5 dakika dinlendirin.

Bir tepsiye erittiğiniz tereyağını sürün.

Yağlanan tepsiye 3 kat yufka yerleştirin. 3.katın üzerine ceviz serpin. Ardından 1 kat yufka ve ceviz serpin. Bu işlemi son iki adet yufka kalana kadar sürdürün. Kalan iki kat yufkayı en üste yerleştirin.

Baklavayı bıçakla güzelce dilimleyin ve erittiğiniz tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklavayı üzeri kızarana kadar pişirin.

Baklavayı fırından çıkardığınızda soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Baklavanın 3-4 saat şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbeti çeken tatlınızın ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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