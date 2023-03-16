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Yerel Bakırköy'de feci kaza! Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarpıp takla attı
Yerel

Bakırköy'de feci kaza! Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarpıp takla attı

Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak yolun karşısındaki araca çarptı. Otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 23:57:00 -
Bakırköy'de feci kaza! Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarpıp takla attı

Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak yolun karşısındaki araca çarptı. Otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yusuf K. idaresindeki 34 TK 0440 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjü aşarak yolun karşısına geçti, ters istikametten gelen Mebruke Y. kontrolündeki 34 EUN 860 plakalı araca çarpıp takla attı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kaza sonucu yaralanan Yusuf K. ve aracında bulunan 2 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler kazanın nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


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