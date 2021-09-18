Bakımı adamlarına pasladılar! İETT otobüsünün tekerleği fırladı

Ateş çıkan, kapısı kırılan, motoru bozulan, tekerleği patlayan ve daha birçok arıza nedeniyle mağduriyet yaratan İETT araçlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Avrupa'nın en genç filosu olan İETT araçlarının, son birkaç yılda karşı karşıya kaldığı bakımsızlık nedeniyle gösterdiği arızalara bir yenisi daha eklendi.

Tekeri yerinden fırladı

Seyir halindeki İETT aracının tekerinin yerinden fırlaması ardından ortaya ilginç görüntüler çıktı. Mağdur yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sinirleri bozulan yolcunun güldüğü duyuluyor.