Bakanlıktan Yargı Reformu açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
01 Eylül 2019 Pazar 10:33
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır" dedi.
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