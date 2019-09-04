Bakanlıktan açıklama geldi! S-400 eğitimleri başladı MSB'den yapılan açıklamada S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımıyla Rusya'nın Gatchina şehrinde başladığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi. Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci sevikiyatı 27 Ağustos'ta başlamış ve bu faaliyetin 1 ay süreceği bildirilmişti.

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