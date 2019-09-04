Bakanlıktan açıklama geldi! S-400 eğitimleri başladı
MSB'den yapılan açıklamada S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımıyla Rusya'nın Gatchina şehrinde başladığı ifade edildi.04 Eylül 2019 Çarşamba 13:01
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.
Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci sevikiyatı 27 Ağustos'ta başlamış ve bu faaliyetin 1 ay süreceği bildirilmişti.
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