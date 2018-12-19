Bakanlık görüntüleri paylaştı! ABD savaş gemisi iki Türk gemisi arasında

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Aralık 2018 tarihinde Kıbrıs Adası'nın güneybatısında ABD Deniz Kuvvetleriyle gerçekleştirilen tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GÖKÇEADA, TCG GEMLİK Fırkateynleri, bir helikopter ve bir deniz karakol uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS D. COOK Muhribinin katılımıyla, 17 Aralık 2018'de, Kıbrıs Adası güneybatısında uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edildi" denildi.

Gerçekleşen eğitime dair başka bir bilgi verilmedi. ABD savaş gemisi USS Donald Cook, eğitimini iki Türk gemisi arasında seyrederek gerçekleştirdi.