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Gündem Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe
Gündem

Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe

Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk komandoları tarafından imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:06:00 -

Terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" ifadelerine yer verildi.

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