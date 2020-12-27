Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe
Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk komandoları tarafından imha edildi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" ifadelerine yer verildi.