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Bakanlık duyurdu! Enselendiler

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DAEŞ'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:11:00 -
Bakanlık duyurdu! Enselendiler

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DAEŞ'li teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisine yer verildi.

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