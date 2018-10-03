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Bakanlık açıkladı! Katar ile görüşülecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 4. Toplantısının hazırlıklarının Ankara'da görüşüleceği bilgisi verildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:36
Bakanlık açıkladı! Katar ile görüşülecek

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 4. Toplantısının hazırlıkları Ankara'da görüşülecek.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve Katar Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin birinci turu ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 4. Toplantısı bağlamında Kıdemli Memurlar Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Ahmed bin Hassan El Hammadi’nin eşbaşkanlığında 4 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir." denildi.

Açıklamada, "Anılan toplantılar vesilesiyle ülkemizle Katar arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, gündemdeki bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’nin eşbaşkanlığında ülkemizde gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 4. Toplantısının hazırlıklarının ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:36
  1. Ankara
  2. Katar
  3. Dışişleri Bakanlığı

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