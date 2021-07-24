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İSLAM Bakanlardan peş peşe 'Ayasofya' mesajı
İSLAM

Bakanlardan peş peşe 'Ayasofya' mesajı

Bazı bakanlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 21:05:00 -
Bakanlardan peş peşe 'Ayasofya' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "24 Temmuz 2020... Tarih sayfasına en güzel notlardan biri düşüldü, 'Zincirler kırıldı Ayasofya Camii açıldı.' Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızla. Ayasofya'nın dirilişine bizleri şahit kılan Allah'a hamd olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Twitter hesabından, "Kutlu fethin sembolü, ecdat yadigarı Ayasofya'nın dirilişi ve özgürlüğüne kavuşmasının, Türkiye'nin egemen devlet iradesi gösterdiği, 86 yıllık hasretin bittiği, Müslümanların özlem dolu alınlarının secdeyle buluştuğu tarihi günün yıldönümü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Ayasofya-i Kebir Camisinde birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Fethin ruhuydu... Kubbesi altında ibadetle nice nefsi, kütüphane ve medresesinde ilim ile nice zihni terbiye ettik. 568 yıl koruduk, sahiplendik. Tarihine saygıyla ve o kutlu Fatih'in mirasına bağlılıkla, bizimle kazandığı kimliği bir yıl önce yeniden ihya ettik. Hamdolsun."

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