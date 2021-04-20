Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk-Türkmen Konseyi 3. Toplantısı, Ziya Selçuk ve Türkmenistan Eğitim Bakanı Orazgeldi Amandurdıyeviç Gurbanov'un katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantıda, imzalanması planlanan Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmeliği ile eğitim alanında iş birliği anlaşması ve Türkiye Türkçesi öğretiminde iş birliğine ilişkin konular ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada yaptığı konuşmada, aradan geçen 30 yılda Türkmenistan ile ilişkiler ve iş birliğinin her alanda iyi seviyeye ulaştığını belirtti.

Türk-Türkmen Konseyi Toplantısı'nın son olarak 2015'te yapıldığını hatırlatan Selçuk, toplantıların salgın koşullarında da sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ortak kültürel değerler ve iki halk arasındaki kardeşliğin ülkeler arasındaki dostluğun sağlam temellerini oluşturduğunu vurgulayan Selçuk, "Dostluğumuzun en önemli nişanelerinden olan okullarımızın iki kardeş halkın ve ülkelerimizin daha da yakınlaşmasına büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulumuza ilişkin mutabakat zaptı ve yönetmeliğinde mutabakat sağladık. Eğitim ilişkilerimizi geliştirmek adına daha geniş kapsamlı bir eğitim iş birliği anlaşmasına yönelik çalışmalara başlamanın da faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Selçuk, 1992-2020'de binlerce Türkmenistan uyruklu öğrenciye burs sağlanarak eğitim imkanı sunulduğunu, bu öğrencilerin birer kültür elçisi konumunda olduğunu belirtti.

Salgın sürecinden en çok etkilenen alanların başında eğitimin geldiğine değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreçten en az zararla çıkmak adına çok başarılı işler yaptık. Örneğin bu süreçte meslek liselerimiz maske, dezenfektan, solunum cihazı gibi birçok ürünü okullarımızda üreterek hem halk sağlığına hem de ekonomimize katkı sağlamıştır. Yine bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olarak adlandırdığımız tamamen Bakanlığımız personeli tarafından geliştirilmiş bir sistemle uzaktan eğitimde yeni ufuklar açtık. Bahsettiğim bu alanlar da dahil olmak üzere ülkemiz tecrübelerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız."

Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbanov da eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmek adına verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini, bunun ortak çalışma alanlarındaki faaliyetlere ivme kazandıracağını dile getirdi.

Toplantıya, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Türkmenistan Milli Eğitim Enstitüsü Direktörü Bayram Başimov ve bakanlık temsilcileri katıldı.