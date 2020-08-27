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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki desteklerimiz 31 milyar lirayı aştı"
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki desteklerimiz 31 milyar lirayı aştı"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:31:38 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki desteklerimiz 31 milyar lirayı aştı"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarının 31 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem şeklinde desteklerin ve yardımların yapıldığını anımsattı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı FAZ 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, FAZ 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon lira, FAZ 3'te ise 1 milyon 802 bin 51 haneye 1 milyar 802 milyon 51 bin lira destek verildi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında 1 milyon 626 bin 751 haneye 1 milyar 626 milyon 751 bin lira; Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 576 bin 805 çalışana 16 milyar 685 milyon 966 bin 283 lira, Nakdi Ücret Desteği çerçevesinde, 1 milyon 901 bin 212 çalışana 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 lira, İşsizlik Ödeneği kapsamında 775 bin 252 kişiye 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira ödeme yapıldı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımların toplamının 31 milyar 282 milyon 280 bin 810 lira olduğu kaydedildi.

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